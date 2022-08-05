Вице-премьер Украины не исключила "обязательной эвакуации" из других регионов помимо ДНР Фото: REUTERS

Украинские власти после вывоза жителей с подконтрольных ему территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) будут рассматривать вопрос об обязательной «эвакуации» жителей и из других регионов страны. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому», - заявила вице-премьер.

Напомним, в минувший вторник, 2 августа, Верещук сообщила, что украинские власти начали обязательную эвакуацию гражданского населения территорий ДНР, находящихся под контролем Украины. Вице-премьер уточнила, что первый поезд с эвакуированными прибыл утром 2 августа в населенный пункт Крапивницкий. По ее словам, что в этом поезде находились в основном женщины, дети, а также пожилые и маломобильные люди.