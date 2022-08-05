Главу администрации Херсонской области Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского Фото: YouTube

Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо перевезут на лечение в Москву в НИИ Склифосовского. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба региональных властей, уточнив, что соответствующие решение было принято по результатам медицинского обследования.

«В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», - говорится в заявлении пресс-службы региональных властей.

Отмечается, что самолет с главой ВГА Херсонской области отправится из Симферополя.

Напомним, днем ранее, 4 августа, Сальдо заявил о своей госпитализации после обследования, отметив, что его обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области будет исполнять председатель правительства региона Сергей Елисеев.