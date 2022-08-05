В Совфеде предложили вернуть в школы уроки вождения для старшеклассников

В Совфеде предложили ввести уроки вождения в российских школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курсы автовождения для старшеклассников, которые позволят впоследствии получить права, предложил ввести в российских школах заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

«Для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права», - сказал Абрамов в интервью РИА Новости, добавив, что такие занятия практиковались ранее, когда он сам учился в школе.

Абрамов предложил финансировать курсы вождения для старшеклассников из федерального бюджета и уточнил, что школьники должны обучаться вождению на добровольной основе. Кроме того, Иван Абрамов указал на необходимость расширить практическую часть курсов.

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