МИД Швеции отреагировал на задержание в ДНР гражданина страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что знает о задержанном в Донецкой Народной Республики (ДНР) гражданине страны, однако на данный момент не может предоставить больше деталей.

«Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации», - приводит РИА Новости заявление шведского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников. Как сообщили в ведомстве, хорват, швед, а также один британец обвиняются в участии в военных действиях и попытке захвата власти, еще двое граждан Великобритании обвиняются в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на стороне Киева. Отмечалось, что за данные преступления в условиях военного времени предусмотрена возможность пожизненного лишения свободы или смертной казни.