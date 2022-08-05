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Политика5 августа 2022 16:34

МИД Швеции отреагировал на задержание в ДНР гражданина страны

В МИД Швеции заявили, что знают о задержанном в ДНР гражданине страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Швеции отреагировал на задержание в ДНР гражданина страны

МИД Швеции отреагировал на задержание в ДНР гражданина страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что знает о задержанном в Донецкой Народной Республики (ДНР) гражданине страны, однако на данный момент не может предоставить больше деталей.

«Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации», - приводит РИА Новости заявление шведского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников. Как сообщили в ведомстве, хорват, швед, а также один британец обвиняются в участии в военных действиях и попытке захвата власти, еще двое граждан Великобритании обвиняются в пособничестве вербовке наемников и участии в боях на стороне Киева. Отмечалось, что за данные преступления в условиях военного времени предусмотрена возможность пожизненного лишения свободы или смертной казни.