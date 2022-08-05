Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в пятницу, 5 августа, что болгарское консульство известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.

«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившейся чрезвычайной ситуации"», - говорится в заявлении ассоциации.

Как уточнили в ассоциации, причиной стало объявление персонами нон-грата 14 сотрудников дипломатических представительства и консульских учреждений Болгарии в России. Отмечается, что теперь из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба российского посольства в Болгарии и генконсульство России в Варне.

«Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», - отметили также в ассоциации, где заявили, что на данный момент неизвестно, как долго продлится пауза в визовом процессе.

Напомним, сегодня, 5 августа, Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов из России.