Кандидат в президенты Бразилии да Силва пообещал не вводить санкции против России

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва заявил, что не будет принимать санкций против России в случае своего избрания. Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента Бразилии Лула да Силва считает антироссийские санкции политической ошибкой и не намерен вводить санкции против РФ, если будет избран президентом. Об этом заявил в пятницу 5 августа агентству Блумберг советник да Силвы Селсу Аморим.

По словам Аморима, кандидат в президенты Лула да Силва назвал санкции против РФ политической ошибкой. Аморим также указал на то, что антироссийские санкции способствуют укреплению связей РФ с Китаем.

Ранее Лула да Силва в интервью журналу Time отметил, что Запад «наказывает все человечество», вводя антироссийские санкции.

Ранее Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы. Визу выдадут только тем, кто едет на похороны близких родственников.

В то же время министр транспорта США призвал американцев пересаживаться на электромобили из-за подорожания бензина.