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Политика5 августа 2022 16:54

Кандидат в президенты Бразилии да Силва пообещал не вводить санкции против России

Лула да Силва назвал антироссийские санкции политической ошибкой, которая увеличивает риск ядерной войны
Мария ПАВЛОВА
Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва заявил, что не будет принимать санкций против России в случае своего избрания.

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва заявил, что не будет принимать санкций против России в случае своего избрания.

Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента Бразилии Лула да Силва считает антироссийские санкции политической ошибкой и не намерен вводить санкции против РФ, если будет избран президентом. Об этом заявил в пятницу 5 августа агентству Блумберг советник да Силвы Селсу Аморим.

По словам Аморима, кандидат в президенты Лула да Силва назвал санкции против РФ политической ошибкой. Аморим также указал на то, что антироссийские санкции способствуют укреплению связей РФ с Китаем.

Ранее Лула да Силва в интервью журналу Time отметил, что Запад «наказывает все человечество», вводя антироссийские санкции.

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В то же время министр транспорта США призвал американцев пересаживаться на электромобили из-за подорожания бензина.