В Общественной палате посоветовали устраивать коллективные закупки, чтобы экономно собрать детей в школу

Опытные родители советуют не торопиться купить все школьные вещи в августе Фото: Евгения ГУСЕВА

Август обычно самые волнительный и самый затратный месяц для родителей школьников. Нужно предусмотреть множество деталей, купить форму, портфель, тетради и учебники. Все это обходится в копеечку.

Эксперты дали советы, как сэкономить на школьных сборах. Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, член Общественной палаты Московской области Марина Кондратович рекомендует родителям кооперироваться и заказывать оптом карты, атласы, дневники – так выходит дешевле.

Не ленитесь мониторить цены и сравнивать, можно сэкономить суммарно несколько тысяч рублей. А еще не рекомендуется гнаться за иностранными брендами, которые покинули российский рынок. Цены на их товары сегодня особенно высоки.

- Родители по привычке ищут брендовые товары и готовы переплачивать за них, но сегодня легко нарваться на контрафактную продукцию. Рекомендую присмотреться к нашим товарам, часто они гораздо более высокого качества, - сказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Кондратович.

Опытные родители знают, что в августе достаточно купить пару вещей. Это время повышенного спроса и такой же цены, а уже в сентябре начнутся скидки. Такая же ситуация на маркетплейсах.

Тем временем, более 50 тыс. семей из Московской области получают президентское пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, передает РИАМО.

А психолог Юлия Хадарцева посоветовала родителям при подготовке детей к первому классу за два-три месяца перевести их на «школьный режим». Начало школьной жизни — это испытание, к которому следует готовить детей заранее, сообщает телеканал "360".