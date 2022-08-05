Россия ввела запрет на въезд в страну 62 граждан Канады

МИД России запретил въезд 62 гражданам Канады. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД России внес в стоп-лист 62 гражданина Канады. Такая мера принята в ответ на очередные расширения Канадой списка персональных санкций в отношении российских граждан, которые были предприняты 27 июня и 7 июля.

Сообщается, что запрет на въезд в Россию вводится для 62 граждан Канады на постоянной основе.

«При составлении списка «закрытников» учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с «Русским миром» и нашими традиционными ценностями», - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства в пятницу 5 августа.

Среди граждан Канады, въезд которым запрещен в Россию, католический священник, главный редактор журнала «Convivium» Рэймонд де Суза, спичрайтер вице-премьера Канады Ани Дергалстанян, несколько советников по политическим вопросам и другие сотрудники аппарата вице-премьера, протестантский пастор, активист ЛГБТ-сообщества Брент Хоукс, представители канадского военного ведомства, правительственные чиновники, журналисты.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против русского золота, Патриарха и главного редактора «Комсомолки». Под ограничения также попали представитель МИД РФ Мария Захарова и ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

Также Канада ввела новые санкции в отношении российских нефти, газа и химической промышленности.

В августе Канада расширила список санкций против России.