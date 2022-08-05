Военный эксперт заявил, что ударами по Запорожской АЭС Киев пытается сорвать визит МАГАТЭ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела повреждена высоковольтная линия, которая используется для обеспечения работы энергоблоков. На территории станции возник пожар.

Военный эксперт Борис Подопригора уверен, что обстрелы преследуют одну цель – сорвать визит МАГАТЭ. Россия приглашала экспертов, чтобы была проведена независимая проверка, так как есть основания полагать, что на территории ЗАЭС работали над созданием атомной или «грязной» бомбы. Киев пытается сорвать возможный визит и пока это удается.

- Эти обстрелы могут быть использованы сотрудниками организации в качестве повода для отмены визита на ЗАЭС, — комментирует аналитик ФАН.

При этом эксперт подчеркивает, что представители МАГАТЭ сами не особо рвутся посетить Энергодар.

- Теперь можно ожидать любых обвинений со стороны коллективного Запада — Украина в этом плане является его частью. И самая большая проблема состоит в том, что мы действуем не на опережение, а в исключительно оборонительной позиции, - отметил собеседник издания.

Тем временем, жительница Первомайска рассказала, что украинские националисты занимались мародерством, грабили дома мирных жителей и устроили настоящий концлагерь, выжить при котором было почти невозможно.

- Крохоборничали — по хатам лазили, искали, что получше. Издевались, не выпускали в Артемовск. Сделали концлагерь — никуда не выйти, - сказала женщина Пятому каналу.

А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук призвал не беспокоиться из-за того, что наступление ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине замедлилось. Он отметил, что наша армия выходит на тактические рубежи, для дальнейшего нанесения сокрушительного удара, пишет Свободная пресса.