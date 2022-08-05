В Белом доме заявили, что тест на коронавирус у Байдена остается положительным

Байден все еще сдает положительные тесты на коронавирус. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сдал очередной тест на коронавирус. Об этом говорится в бюллетене о состоянии здоровья американского лидера, составленном его лечащим врачом О`Коннором. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Сообщается, что тест на ковид у Байдена снова показал положительный результат. В то же время симптомов болезни у американского лидера почти не осталось – кашель практически исчез, анализы хорошие, в легких чисто, сатурация в норме. Также сообщается, что Байден хорошо кушает и принимает лекарства. Тем не менее он все еще будет находиться в изоляции, уточнил врач.

Напомним, президент Байден перенес коронавирусную инфекцию. Через некоторое время после выздоровления он сдал тест на ковид, который показал положительный результат. В течение нескольких дней тесты американского лидера на коронавирусную инфекцию остаются положительными.