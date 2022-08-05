Читатели Daily Mail пришли в ужас после отчета Amnesty International о военных преступлениях ВСУ

Британцы в ужасе от Зеленского после отчета правозащитной организации Amnesty Internationa.
Фото: REUTERS
Британцы в ужасе после ознакомления с отчетом правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Об этом свидетельствуют комментарии читателей британской издания Daily Mail под публикацией, посвященной этому отчету.
Комментаторы называют президента Украины Владимира Зеленского «лжецом» и «оппортунистом», отмечая, что тот «разжигает конфликт» и «играет в свою пользу под видом помощи народу».
«Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой», - написал один из пользователей.
Напомним, в докладе Amnesty International отмечается, что ВСУ нарушают международное право, размещая технику на территории школ и в больницах.
Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в сотрудничестве с Россией за доклад о преступлениях ВСУ.
В ответ на это обвинение генсек Amnesty International Аньес Калламар заявила, что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований.