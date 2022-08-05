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Политика5 августа 2022 19:18

Читатели Daily Mail пришли в ужас после отчета Amnesty International о военных преступлениях ВСУ

Шокированные отчетом Amnesty International о военных преступлениях ВСУ читатели Daily Mail заявили, что Зеленский «ведет свой народ на убой»
Мария ПАВЛОВА
Британцы в ужасе от Зеленского после отчета правозащитной организации Amnesty Internationa.

Британцы в ужасе от Зеленского после отчета правозащитной организации Amnesty Internationa.

Фото: REUTERS

Британцы в ужасе после ознакомления с отчетом правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Об этом свидетельствуют комментарии читателей британской издания Daily Mail под публикацией, посвященной этому отчету.

Комментаторы называют президента Украины Владимира Зеленского «лжецом» и «оппортунистом», отмечая, что тот «разжигает конфликт» и «играет в свою пользу под видом помощи народу».

«Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой», - написал один из пользователей.

Напомним, в докладе Amnesty International отмечается, что ВСУ нарушают международное право, размещая технику на территории школ и в больницах.

Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в сотрудничестве с Россией за доклад о преступлениях ВСУ.

В ответ на это обвинение генсек Amnesty International Аньес Калламар заявила, что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований.