Диетолог предупредила больных сахарным диабетом о коварстве дыни Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-диетолог Анжелика Дюваль напомнила о коварстве дыни людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает обострением язвы желудка. Врач советует исключить этот летний продукт из рациона, чтобы не усугублять проблемы.

- В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови, - говорит эксперт «Москве 24».

К тому же дыня – это тяжелый продукт. Она переваривается не в желудке, а в кишечнике, поэтому не рекомендуется употреблять ее с другой едой. Так что есть ее «на десерт» не стоит.

За час до и после употребления дыни не рекомендуется ничего принимать иного в пищу.

- Безобидными будут всего 200 гр дыни для детей и 400 гр для взрослых. Это не так сильно поднимет сахар в крови. К тому же, сахар в дыни разрушает эмаль, так что после стоит прополоскать рот, - советует диетолог.

С 1 августа в Подмосковье стартовал сезон продажи дынь и арбузов. Как рассказали в областном Минсельхозпроде, на территории региона будет работать полтысячи развалов. Их число увеличилось в сравнении с прошлым годом на 5%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эксперт Роскачества Ирина Козий выделяет три наиболее распространенных сорта дыни: «колхозницу», «торпеду» и «эфиопку». Каждый сорт дыни имеет свои особенности, поэтому и выбирать нужно соответственно, пишет РИАМО.