Экономист оценил, реально ли собрать 130 млн тонн урожая зерновых в 2022 году

Экономист оценил, реально ли собрать 130 млн т урожая зерновых в 2022 году Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман оценил прогноз Минсельхоза по сбору урожая зерновых в 2022 году. В ведомстве озвучили цель в 130 млн тонн и, по мнению эксперта, она вполне реалистична.

Тем не менее, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев допускает, что по итогу уборочных работ, показатель окажется меньше. И это будет обусловлено не только погодными условиями - затянувшейся холодной весной, - но и сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники.

Тем не менее, экономист полагает, что стоит рассчитывать на оптимистичный исход событий. В настоящий момент уже убрано 27% площадей зерновых в стране.

- Собрано 55 млн тонн. При сохранении даже таких темпов при полном завершении страды на всех территориях вполне реально собрать урожай 130 млн т. Для этого, при грубом расчете, требуется обработка двух третей площадей, — сказал Гойхман «Известиям».

Такой результат вполне достижим. К слову, в 2020 году было собрано 133,5 млн тонн зерновых, а в 2021 - 121,4 млн тонн.

Если запланированные показатели урожайности не будут достигнуты, то в правительстве готовы изменить объем экспорта зерновых в сторону сокращения.

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