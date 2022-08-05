В Белом доме настаивают, чтобы Россия приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала тему обмена заключёнными между США и Россией приоритетом для американской администрации.

"Мы сделали субстантивное предложение относительно возвращения Бриттни и Пола домой. Это ключевой вопрос для президента и его помощников в сфере национальной безопасности, это является для них приоритетом", - сказала она в ходе брифинга.

Жан-Пьер также подчеркнула, что США считают целесообразным продолжать вести переговоры с РФ по обмену заключенными в непубличном формате.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по возможному обмену осужденных в РФ американцев (баскетболистки Бриттни Грайнер и разведчика Пола Уилана) на россиянина Виктора Бута не должны проходить в рамках публичной дипломатии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, подобные консультации должны вестись в рамках специального канала, согласованного Путиным и Байденом.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.