Российская делегация в ООН опровергла сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы российской делегации Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции ДНЯО заявил, что утверждения о приведении ядерных сил России в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности.

"Президент России приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом", — рассказал дипломат, отметив, что это подразумевает повышение бдительности, а не состояние повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это большая военная сенсация. Посыпались вопросы: что значит такой приказ? Почему он отдан именно сейчас? Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец попросил ответить на них знающего человека, служившего в Ракетных войсках стратегического назначения и в Генштабе – доктора военно-технических наук генерал-майора Бориса Соловьева. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru