Кевин Спейси заплатит продюсерам «Карточного домика» $31 млн Фото: кадр из фильма

Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер Кевин Спейси должен выплатить компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик" 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы, сообщает РИА Новости.

В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разразился после того, как в конце октября 2017 года актер Энтони Рэпп признался, что Кевин Спейси приставал к нему много лет назад во время одной из вечеринок. При этом Рэппу тогда было 14 лет, а Спейси - 26.

А уже спустя несколько часов после этого заявления компания Netflix объявила о закрытии «Карточного домика». Однако в январе текущего года стало известно о возобновлении съемок. Тогда отмечалось, что в новом сезоне ключевым персонажем станет жена Фрэнка Андервуда в исполнении Робин Райт.