Премьер Израиля Лапид заявил, что страна не заинтересована в длительной операции в секторе Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что в Израиле не заинтересованы в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боятся их. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, израильская сторона будет «действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу» для своих граждан, заявил он в ходе обращения к нации.

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Как писал сайт KP.ru, командир палестинской группировки «Исламский джихад» пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом. Глава группировки заявил, что в этой битве «не будет красных линий».