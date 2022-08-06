Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

Указ, как уточняется, ориентирован на защиту национальных интересов государства. В нем, в частности, до конца года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны «недружественных» стран. Запрещаются также соответствующие сделки с акциями организаций, которые таковым предприятиям принадлежат.

Еще один запрет относится к акциям российских банков из перечня, который утверждается президентом по представлению правительства и по согласованию с Центральным банком. Список должен быть подготовлен в течение десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, 22 июля, правительство России приняло решение расширить перечень недружественных иностранных государств, добавив в список Грецию, Данию, Хорватию, а также Словению и Словакию. Ранее заявляли, что включение стран в список недружественных для России государства не накладывает ограничений ни на поездки туда, ни на продажи туров в данные страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.