Российский боец Вячеслав Дацик победил американца Джеффа Монсона в бою по правилам ММА в Москве

Дацик победил соперника единогласным решением судей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил американца Джеффа Монсона в поединке по правилам ММА. Трехраундовый бой прошел в ночь на субботу, 6 августа, в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН-ТВ" в Москве. Свои последние бои Рыжий Тарзан проводил по правилам бокса, но в этот раз Дацик сражался по правилам смешанных единоборствах с легендой ММА — Джеффом Монсоном.

Дацик победил соперника единогласным решением судей.

На счету 45-летнего Дацика 14 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 27 поражений и две ничьи.

В преддверии своего поединка Дацик пообщался с журналистами и рассказал, как собирается побеждать 51-летнего Монсона и почему не хочет бить сильно.

Напомним, что последним боем Монсона была встреча именно с Емельяненко-младшим. Победу тогда отпраздновал россиянин. Дацик 8 июля победи Антонио Силву во втором раунде техническим нокаутом.