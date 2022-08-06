«Интерфакс»: боевики «Исламского джихада» обстреляли территорию Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики запрещенной в России группировки «Исламский джихад» из сектора Газа выпустили по территории Израиля примерно 80 ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 33 ракеты удалось сбить с помощью систем противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», еще 13 разорвались на израильской территории.

Напомним, радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» - военизированная организация, ставящая своей целью создание независимого Палестинского исламского государства, а также уничтожение Израиля путем ведения джихада.

Как писал ранее сайт KP.RU, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.