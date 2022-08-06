Экономист Кузнецов считает, что США и другие страны будут ослаблять свои валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов выразил мнение, что следующий после Джо Байдена президент США может ослаблять доллар.

В беседе с "Праймом" он заявил, что то же самое будут делать страны Латинской Америки, поскольку они зависят от курса американской валюты, Китай, Япония и Южная Корея. Евросоюз же, ради поддержки внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса — укрепления евро к доллару США.

Кузнецов предупредил, что валютная война может быть и разрушительной для государства. Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора и приводит к обеднению населения.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал пять причин ослабления доллара, которое продолжается по сей день. По его словам, первая причина кроется в том, что американская валюта не обеспечена реальными товарами и ресурсами. Она не привязана к золоту, в связи с чем "американский печатный станок ничем не сдерживается". Все причины смотрите здесь.

Как писал сайт KP.RU, ситуация за океаном начинает не на шутку пугать инвесторов по всему миру. Беспорядки в США не заканчиваются, эпидемию коронавируса остановить там не могут, безработица не падает, а государственный долг растет триллионными темпами. Как это отразится на всей мировой экономике? И что будет с долларом, в котором многие россияне хранят сбережения? Подробнее