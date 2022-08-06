Compact: Жители Германии столкнутся с неразрешимыми финансовыми трудностями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет журнал Compact.

Так, компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%.RheinEnergie намерена повысить сумму до 18,3 цента.

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тысяч кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до 2002 евро. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.

Ранее правительство Германии повысило степень готовности реагировать на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех. Как сообщается, на сегодняшний день немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти Германии планируют, чтобы к 1 ноября текущего года запасы голубого топлива достигли 90%. Однако на фоне проблем с «Северным потоком» импортеры должны закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.