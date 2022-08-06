Антонов заявил, что попытки США переложить на Россию ответственность за продовольственный кризис в мире абсурдны Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "абсурдными" попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис.

"Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся "усталость" почв, изменение климата. Отдельное место в этом ряду занимает "массив" незаконных антироссийских санкций. Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями", - приводит его слова РИА Новости.

Антонов сказал, что заявлениях о вине России "много лжи" при отсутствии "должного анализа и понимания ситуации".

Ранее президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире. Глава государства подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

Как ранее писал сайт KP.RU, США расширили санкции против России. Об этом 2 августа сообщили в американском минфине. Так, в списке санкций на этот раз оказался глава "ФосАгро" Андрей Гурьев и бывшая спортсменка Алина Кабаева.

Кроме того, Соединенные Штаты добавили в перечень ограничений по РФ 13 физлиц и свыше 30 компаний, а также две яхты, якобы связанные с Россией.

Напомним, госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен заявил, что еще 839 россиян оказались в санкционном списке США в связи с проведением спецоперации на Украине.