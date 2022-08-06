Путин и Эрдоган договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме Фото: REUTERS

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме.

"Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - говорится в совместном заявлении государственных лидеров.

Как писал сайт KP.ru, в Сочи, в резиденцию «Русь», Владимир Путин прибыл в пятницу, 5 августа, с утра. Возможно, решил уже на месте, пока высокий гость летит из Стамбула, «пробежаться» по повестке, которую предстояло обсудить. Реджеп Тайип Эрдоган примчался в «Русь» около 15 часов по московскому (и местному же) времени. Встреча в рабочем кабинете главы Российского государства (кстати, она проходила на фоне государственных флагов двух стран) стартовала примерно с 15-минутным «отходом» от протокола. И… началась с небольшого «сюрприза». Подробнее читайте в материале сайта KP.ru