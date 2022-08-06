Украинские боевики вновь ударили по Макеевке из РСЗО

Украинские военные в очередной раз ударили по мирным жителям ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вновь нанесли удар по Макеевке из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел зафиксирован ранним утром в субботу, 6 августа 2022 года.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.15 - н.п. Константиновка – г. Макеевка (Горняцкий район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале ведомства.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце июля украинские боевики обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня "Ураган", оснащенной запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Подобные взрывные устройства, по словам военных, являются "самыми подлыми", так как их сложно обнаружить, а при срабатывании она убивает человека не сразу, нанося ему тяжелые увечья нижних конечностей. Если вовремя не доставить раненого в госпиталь – смерть неизбежна.