Около 20 боевиков "Азова"* погибли при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

СИЗО в Еленовке после удара ВСУ. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

При ударе Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в Еленовке погибли около 20 членов запрещенной в России террористической организации "Азов"*, часть из которых должны были предстать перед судом в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию следственных органов Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате удара украинскими военнослужащими по СИЗО в Еленовке было убито порядка 20 "азовцев"*, среди которых были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд", - уточнили донецкие следователи.

Несмотря на то, что уголовные дела в связи со смертью задержанных придется закрыть, их показания используют в рамках расследования преступлений других обвиняемых.

Как писал сайт KP.RU, 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой народной республики. По информации следствия, обстрел изолятора, где содержались участники националистического батальона "Азов"*, был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

* запрещенная в России террористическая организация и ее члены