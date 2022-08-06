Франция создала штаб для борьбы с сильнейшей засухой в истории страны

Франция страдает от рекордной засухи Фото: REUTERS

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила о создании антикризисного штаба для борьбы с сильнейшей в истории государства засухой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране, - уточнила Борн. - Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде".

Чиновник уточнила, что сформированный штаб будет заниматься координацией водоснабжения в наиболее пострадавших районах, а также отслеживать неблагоприятное влияние природного явления на сельское хозяйство и энергетику.

Борн также призвала население экономить воду.

Как ранее писал сайт KP.RU, более ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи. По словам министра экологических преобразований страны Кристофа Бешу, "в некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось".

Напомним, аномальная жара, накрывшая Европу, продержится еще некоторое время, утверждают синоптики. На фоне засухи ряд стран уже столкнулись с реальным дефицитом пресной воды. Так, в большинстве регионов Нидерландов введен особый режим. К таким же мерам прибегли и власти ряда муниципалитетов Франции.