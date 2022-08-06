Голливудская актриса Энн Хеч получила сильные ожоги в устроенном ею ДТП

Энн Хеч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская актриса Энн Хеч, звезда фильмов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Роковое желание", попала в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе с последующим возгоранием автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 53-летняя артистка на автомобиле MINI Cooper сначала протаранила гараж многоквартирного дома, а затем попыталась скрыться с места аварии, но сумела преодолеть лишь несколько километров и снова въехала в строение, на этот раз жилой дом.

Во время второго ДТП и автомобиль актрисы, и жилое здание воспламенились. По словам очевидцев, когда женщину укладывали на носилки, она пыталась вырваться и убежать.

Энн Хеч госпитализировали с сильными ожогами. Она находится в критическом состоянии.

По данным журналистов, во время первой аварии очевидцы заметили в машине Хеч бутылку водки. Предположительно, голливудская актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения.