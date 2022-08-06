Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин напомнил, что 6 августа исполняется 77 лет со дня сброса американцами атомной бомбы на Хиросиму. Через три дня таким же образом США уничтожили другой японский город – Нагасаки.

На этом фоне спикер Госдумы предложил сделать 6 и 9 августа "днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан".

"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик добавил, что в дальнейшем Соединенные Штаты не отказались от своих "колониальных принципов", и продолжили "разорять, убивать, жить за счет других стран".

В частности, американцы это продемонстрировали в Корее, Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине, заключил Володин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Японские власти не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США в Хиросиму. В российском посольстве уверены, что такой жест в адрес России – это "постыдный шаг", в том числе и в адрес всех безвинных жертв американской бомбардировки.

"Подобный постыдный шаг - очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной США", - заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы самолетами США. Американские бомбардировщики скинули в центры городов атомные бомбы под названием "Малыш" и "Толстяк". Взрывы были такой силы, что практически стерли японские города Хиросиму и Нагасаки с "лица земли".