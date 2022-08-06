В России 6 августа 2022 выявлено 19 974 случая заболевания коронавирусом

В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией Фото: Светлана Макеева

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19 974 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные во субботу, 6 августа 2022, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно информации Оперштаба, наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 5997 человек. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург – там коронавирус выявили у 2303 пациента, на третьем месте Московская область – 2072 новых случая.

Кроме того, за прошедшие сутки было подтверждено 46 летальных исходов. В связи с выздоровлением были выписаны 10 743 пациента. Также за сутки госпитализирован с коронавирусом 2141 человек. Это на 12,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России заболели коронавирусом 18 692 396 человек, а выздоровели 18 030 626. Жертвами инфекции стали 382 697 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).