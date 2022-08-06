Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджетом Тайипом Эрдоганом встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 6 августа 2022 года.

"Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым", - уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Кадыров обсудили социально-экономическое развитие Чеченской республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров поучаствовал во встрече с президентом Турции в Сочи в составе российской делегации.

Напомним, переговоры состоялись в пятницу, 5 августа 2022 года в Сочи. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам мероприятия договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал итоги встречи. Эти переговоры он охарактеризовал, как "традиционный рабочий диалог между российским и турецким руководителями".