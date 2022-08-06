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Спорт6 августа 2022 8:59

Английская Премьер-Лига заблокировала доступ к своему сайту для пользователей из России

При попытке входа на сайт возникает специальное сообщение
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Главный тренер клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Главный тренер клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Фото: REUTERS

Для пользователей из Российской федерации закрыт доступ к сайту Английской футбольной Премьер-Лиги. Об этом стало известно в субботу, 6 августа 2022 года, сообщает "КП-Спорт". Новый сезон в чемпионате Англии стартовал в пятницу, 5 августа, а за матчами АПЛ теперь следить сложнее - еще весной из-за санкций стали недоступны телетрансляции. И вот - новый виток "футбольных" санкций.

При попытке зайти на сайт АПЛ, возникает сообщение: "Дистрибутив Amazon CloudFront настроен на блокировку доступа из вашей страны", сообщает "КП-Спорт".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Арсенал" выиграл первый матч сезона в АПЛ у "Кристал Пэлас", а первый трофей нового сезона в английском футболе взял "Ливеррпуль", как и сохранил при себе Мохамеда Салаха. Сегодня, 6 августа, в АПЛ продолжится программа первого тура нового сезона.