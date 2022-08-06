Английская Премьер-Лига заблокировала доступ к своему сайту для пользователей из России

Главный тренер клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: REUTERS

Для пользователей из Российской федерации закрыт доступ к сайту Английской футбольной Премьер-Лиги. Об этом стало известно в субботу, 6 августа 2022 года, сообщает "КП-Спорт". Новый сезон в чемпионате Англии стартовал в пятницу, 5 августа, а за матчами АПЛ теперь следить сложнее - еще весной из-за санкций стали недоступны телетрансляции. И вот - новый виток "футбольных" санкций.

При попытке зайти на сайт АПЛ, возникает сообщение: "Дистрибутив Amazon CloudFront настроен на блокировку доступа из вашей страны", сообщает "КП-Спорт".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Арсенал" выиграл первый матч сезона в АПЛ у "Кристал Пэлас", а первый трофей нового сезона в английском футболе взял "Ливеррпуль", как и сохранил при себе Мохамеда Салаха. Сегодня, 6 августа, в АПЛ продолжится программа первого тура нового сезона.