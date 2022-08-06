Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал визит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав поступок "глупым". Соответствующее заявление политик сделал в выступлении перед своими сторонниками в штате Вискоин в пятницу, 5 августа 2022 года. Трансляцию выступления вел телеканал Newsmax.

По словам бывшего американского лидера, Пелоси спровоцировала обострение отношений Китая с Тайванем и США, о чем свидетельствуют как заявления китайских властей, так и масштабные военные учения вокруг острова.

"Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах, - заявил Трамп. - Как же глупо, что она туда поехала".

Политик надеется, что республиканцы победят на выборах в Конгресс и покончат с "сумасшествием" нынешнего спикера.

Ранее Трамп уже называл Пелоси "сумасшедшей" после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Напомним, власти Китая приняли решение о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами в ряде сфер. Поводом для этого стал резонансный визит на Нэнси Пелоси, который в Пекине посчитали угрозой для суверенитета страны.