ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску

ВСУ отступают к Артемовску, бросив стратегически важные высоты Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули стратегически важные высоты, которые ими удерживались много лет, и отступили к Артемовску. Об этом сообщил РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) с позывным Джексон.

"Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать, - уточнил собеседник агентства. - Он открыл нам дорогу на Артемовск".

Джексон полагает, что отступление украинских войск связано с серьезными потерями личного состава. К таким выводам он пришел на основании того, что ВСУ не забирают ни погибших, ни раненных. Это слышно по перехватам радиопереговоров, когда получившие ранения бойцы зовут помощь, но никто к ним на выручку не приходит.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск. По его словам, на улицах города идут бои.

Информация подтверждается в сводке Штаба территориальной обороны ДНР за 5 августа 2022 года. Также в ней сообщается, что в ходе совместной операции по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы ДНР, ЛНР и РФ освободили 266 населенных пунктов на территории ЛДНР.