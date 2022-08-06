Губернатор Старовойт сообщил о пресечении диверсии на курском военном аэродроме

Роман Старовойт. Фото: пресс-служба правительства Курской области

Российские силовики пресекли попытку диверсии на военном аэродроме Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале в субботу, 6 августа 2022 года.

Подробности операции глава региона не привел, лишь уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Старовойт также призвал местных жителей не запускать беспилотные летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры, напомнив, что силовые структуры будут вынуждены их "приземлять".

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт против военных в Карачаево-Черкессии, который готовился сторонником запрещенной в России экстремистской организации.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ выявили в Ростовской области украинца, прибывшего в Россию для шпионажа в пользу Украины. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, мужчина прибыл в Россию для выполнения задачи СБУ "по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники".