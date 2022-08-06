Российские войска уничтожили свыше 400 бойцов аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном

Минобороны России сообщило об уничтожении более 400 украинских националистов в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерийские подразделения уничтожили более 400 украинских националистов в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 6 августа 2022 года.

"В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же брифинга Минобороны сообщило об уничтожении свыше 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области одним высокоточным ударом.

Напомним, в начале августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние две недели российскими военными уничтожены 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, а также шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.