Тело главаря "Аль-Каиды"* не найдено на месте удара США в Кабуле

В Кабуле не нашли тело главаря террористов после удара США Фото: REUTERS

Власти Афганистана не нашли тела одного из главарей "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, об уничтожении которого в результате авиаудара Соединенных Штатов заявили американские журналисты. Об этом сообщил журналистам представитель движения "Талибан"** Забихулла Муджахид в субботу, 6 августа 2022 года.

"Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", - подчеркнул Муджахид.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Соединенные Штаты в ходе контртеррористической операции в Афганистане уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири. Как утверждает пресса, при авиаударе двумя ракетами Hellfire с беспилотника по жилому дому в Кабуле террорист находился на балконе.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента страны Джозефа Байдена, обвинив его в рекордной инфляции, падении фондовых рынков и потере энергетической независимости Соединенных Штатов, а также в бегстве американских войск из Афганистана.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность