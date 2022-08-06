МИД России допустил размещение США оружия в космосе под предлогом украинского кризиса

В МИД России допустили, что США могут разместить оружие в космосе под предлогом украинского кризиса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенные Штаты могут использовать украинский кризис как предлог для реализации определенных планов в военно-космической сфере, в том числе и размещение на орбите различных вооружений. Об этом заявил заместитель руководителя делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

«США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе», - сказал Белоусов, отметив, что США и их союзники в течение почти 15 лет отказывались вести диалог с Россией о соглашениях по предотвращению гонки вооружений, что говорит об их нежелании брать на себя ограничивающие их военно-космические планы обязательства.

«Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе», - резюмировал дипломат.

В то де время заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил, что Соединенные Штаты как ядерная сверхдержава представляет угрозу для международного мира и безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому и подчеркнул, что РФ готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики.