США сделали России «серьезное предложение» по возвращению осужденной баскетболистки

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер рассказала о "серьезном предложении", которое США сделали России по освобождению осужденной в Москве за наркотики баскетболистки Грайнер. Фото: REUTERS

Администрация Байдена сделала Москве «серьезное предложение» по возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду наркосодержащего вещества. Об этом заявила во время брифинга в пятницу 5 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отказалась огласить подробности «серьезного предложения», мотивируя это желанием Белого дома сохранить конфиденциальность переговоров об освобождении Грайнер.

«Вы знаете, мы хотели быть очень — очень откровенными в том, что мы делаем. Вот почему мы упомянули о существенном предложении. И мы ожидаем или советуем России отнестись к этому серьезно», - сказала Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что Байден «собирается каждый день очень усердно работать со своей командой нацбезопасности» над освобождением Грайнер, Пола Уилана и других граждан США, которых, по словам пресс-секретаря Белого дома, «незаконно задерживают или держат в заложниках».

Ранее СМИ сообщали, что США предложили обменять осужденного на 25 лет лишения свободы «оружейного барона» Виктора Бута на баскетболистку Грайнер и шпиона Уилана.

Напомним, Химкинский суд вынес приговор американской звезде спорта Бриттни Грайнер. Баскетболистка за попытку ввезти наркотики в Россию получила 9 лет лишения свободы. Так же Грайнер придется выплатить 1 млн рублей штрафа.