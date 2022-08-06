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В мире6 августа 2022 13:30

Илон Маск назвал условие возобновления сделки о покупке Twitter

Маск допустил покупку Twitter при подтверждении подлинности аккаунтов соцсети
Мария ПАВЛОВА
Илон Маск назвал условие возобновления сделки по покупке "Твиттера".

Илон Маск назвал условие возобновления сделки по покупке "Твиттера".

Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновит сделку о приобретении социальной сети Twitter и назвал условие, которое должна для этого выполнить компания. Маск написал об этом в Twitter в субботу 6 августа.

По словам Маска, компания должна продемонстрировать ему процесс подтверждения подлинности аккаунтов в социальной сети – от технологии выборки сотни аккаунтов до критериев подтверждения их подлинности.

«Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и то, как они подтверждается их подлинность, сделка должна быть заключена на первоначальных условиях», - написал Маск, добавив, что сделка не может быт возобновлена, если окажется, что Twitter предоставляет ложные данные о подлинности аккаунтов.

Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter, но заявил о приостановке сделки, заявив, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить себя купить.