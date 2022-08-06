Илон Маск назвал условие возобновления сделки о покупке Twitter

Илон Маск назвал условие возобновления сделки по покупке "Твиттера".
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Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновит сделку о приобретении социальной сети Twitter и назвал условие, которое должна для этого выполнить компания. Маск написал об этом в Twitter в субботу 6 августа.
По словам Маска, компания должна продемонстрировать ему процесс подтверждения подлинности аккаунтов в социальной сети – от технологии выборки сотни аккаунтов до критериев подтверждения их подлинности.
«Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и то, как они подтверждается их подлинность, сделка должна быть заключена на первоначальных условиях», - написал Маск, добавив, что сделка не может быт возобновлена, если окажется, что Twitter предоставляет ложные данные о подлинности аккаунтов.
Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter, но заявил о приостановке сделки, заявив, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.
После этого Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить себя купить.