Илон Маск назвал условие возобновления сделки о покупке Twitter

Илон Маск назвал условие возобновления сделки по покупке "Твиттера". Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновит сделку о приобретении социальной сети Twitter и назвал условие, которое должна для этого выполнить компания. Маск написал об этом в Twitter в субботу 6 августа.

По словам Маска, компания должна продемонстрировать ему процесс подтверждения подлинности аккаунтов в социальной сети – от технологии выборки сотни аккаунтов до критериев подтверждения их подлинности.

«Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и то, как они подтверждается их подлинность, сделка должна быть заключена на первоначальных условиях», - написал Маск, добавив, что сделка не может быт возобновлена, если окажется, что Twitter предоставляет ложные данные о подлинности аккаунтов.

Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter, но заявил о приостановке сделки, заявив, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить себя купить.