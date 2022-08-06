"Спартак" победил на выезде "Урал" 2:0 в матче чемпионата России

Промес забил гол в ворота "Урала". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 6 августа, в Екатеринбурге был сыгран матч 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. В гостях против "Урала" бился "Спартак" Гильермо Абаскаля, который в этом сезоне выглядит очень ярко и интересно, сообщает "КП-Спорт".

В этой игре при громадном преимуществе "Спартака" роль специалиста по голевым передачам на себя взял форвард Александр Соболев. Сначала он на 27-й минуте скинул мяч Квинси Промесу, а на 43-й пас от него получил Михаил Игнатов.

В пятом туре нынешнего сезона "Спартак" 14 августа сыграет дома против ФК "Сочи", а вот "Урал" 12 августа будет биться в Воронеже против "Факела".

Напомним, ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Спартак" лишился из-за травмы в Екатеринбурге полузащитника Мозеса, футболист ради контракта с "Мальме" пропустил свою свадьбу, а АПЛ забанила для россиян футбол.