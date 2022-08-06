Эрдоган рассказал о подписанном на встрече с Путиным меморандуме о развитии экономических связей

Эрдоган рассказал о подписанном Москвой и Анкарой меморандуме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о подписанном в ходе переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным документе. Речь идет о меморандуме по дорожной карте торгово-экономических отношений между Анкарой и Москвой, который в Сочи поодписали вице-премьер России Александр Новак и министр торговли Турции Рухсар Пекджан. Эрдоган раскрыл подробности договоренности во время пресс-конференции по возвращении в Анкару, его ответы на вопросы журналистов приводит телеканал TRT.

Эрдоган заявил, что Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство.

«Мы полны решимости обеспечить более сбалансированный объем двусторонней торговли», - отметил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Сочи 5 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях. Переговоры президентов России и Турции продолжались более четырёх часов.