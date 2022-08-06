Власти Херсонской области опровергли слухи о гибели замглавы ВГА Каховского района после покушения

Власти Херсонской области опровергли слухи о гибели в результате покушения главы районной ВГА Виталия Гура, он жив, но в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Херсонской области опровергли слухи о гибели заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского район Виталия Гура. Виталий Гур госпитализирован, он в реанимации. Об этом сообщил в субботу 6 августа замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, Виталий Гур серьезно пострадал.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», - цитирует Стремоусова ТАСС.

Напомним, в субботу 6 августа в Херсонской области совершено покушение на заместителя главы Новой Каховки Виталия Гура. Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Об этом сообщили в районной администрации.

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