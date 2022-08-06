В центральном районе Израиля звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Израиле в субботу 6 августа вновь сработало оповещение о возможной воздушной атаке. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
«Сирены звучат над Тель-Авивом», - говорится в опубликованном в Twitter сообщении пресс-службы израильского военного ведомства в 18.07 в субботу.
Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.
После этого Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против «Исламского джихада».
Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня, заявив об обеспокоенности очередной эскалацией палестино-израильского конфликта.