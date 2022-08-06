Захарова назвала попытки пересмотра прав России на зарубежные активы СССР лишенными оснований

Мария Захарова назвала популистским заявление украинского посла в Великобритании о том, что Россия должна вернуть треть зарубежной собственности СССР. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление украинского посла в Великобритании Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР, не имеет под собой оснований и носит исключительно популистский характер. Об этом в субботу 6 августа заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Заявление Захаровой опубликовано на сайте дипломатического ведомства РФ.

Захарова напомнила, что Россия согласно международному праву является государством-правопродолжателем СССР.

«Опираясь на этот статус, Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР», - объяснила Захарова, выразив недоумение по поводу того, что «украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик».

«Результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», - резюмировала Захарова.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР. При этом украинский дипломат признал, что Москва взяла на себя все долги Советского Союза.