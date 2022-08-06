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Политика6 августа 2022 15:35

Умер Виталий Гура, замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Замглавы ВГА Каховского района Виталий Гура умер после покушения на него
Мария ПАВЛОВА
Умер замглавы ВГА Каховского района Херсонской области, на которого было совершено покушение.

Умер замглавы ВГА Каховского района Херсонской области, на которого было совершено покушение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу 6 августа умер Виталий Гура, заместитель главы районной военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. На чиновника было совершено покушение, о его смерти сообщили в администрации района.

"Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений", - сообщила заместитель главы ВГА Екатерина Губарева в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате покушения на него Виталий Гура получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Напомним, в субботу 6 августа в Херсонской области совершено покушение на заместителя главы Новой Каховки. Нападение произошло у дома, где проживал замглавы администрации, неизвестные расстреляли чиновника, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Об этом сообщили в районной администрации.

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