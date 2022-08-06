Умер Виталий Гура, замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Умер замглавы ВГА Каховского района Херсонской области, на которого было совершено покушение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу 6 августа умер Виталий Гура, заместитель главы районной военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. На чиновника было совершено покушение, о его смерти сообщили в администрации района.

"Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений", - сообщила заместитель главы ВГА Екатерина Губарева в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате покушения на него Виталий Гура получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Напомним, в субботу 6 августа в Херсонской области совершено покушение на заместителя главы Новой Каховки. Нападение произошло у дома, где проживал замглавы администрации, неизвестные расстреляли чиновника, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Об этом сообщили в районной администрации.

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