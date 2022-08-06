Врач Байдена сообщил, что президент США сдал отрицательные тесты на коронавирус

Байден сдал отрицательный тест на ковид, но еще будет соблюдать изоляцию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сдал тест на коронавирус, результаты анализа отрицательные. Об этом сообщил в регулярном бюллетене о состоянии здоровья Байдена его лечащий врач Кевин О`Коннор. Документ опубликован на сайте Белого дома в субботу 6 августа.

О`Коннор сообщает, что Байден чувствует себя хорошо, но все еще должен находиться в изоляции, пока не сдаст еще один отрицательный тест на ковид.

Напомним, президент Байден перенес коронавирусную инфекцию. Через некоторое время после выздоровления он сдал тест на ковид, который показал положительный результат. В течение нескольких дней тесты американского лидера на коронавирусную инфекцию оставались положительными.

Пока президент США лечился от ковида, он стал объектом издевок со стороны комиков, когда перепутал название лекарства, которое принимает.

Ранее американский врач назвал возможное время смерти Джо Байдена.