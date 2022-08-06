Осужденные убили инспектора и ранили семь сотрудников колонии в Калмыкии

Двое заключенных напали на сотрудников колонии в Калмыкии с самодельным холодным оружием. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один человек погиб, семеро ранены в результате нападения двоих осужденных на сотрудников колонии в Калмыкии. Об этом в субботу 6 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Калмыки, где отбывают наказание за особо тяжкие преступления рецидивисты. поздним вечером 5 августа. Осужденные набросились на сотрудников колонии с самодельным холодным оружием. Как ранее сообщалось на сайте KP.RU, у одного из них была заточка из железной пластины, у второго – арматура с топорищем. В результате один сотрудник умер на месте, второй находится в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников колонии были ранены, когда задерживали напавших.

Сообщается, что один из нападавших был осужден за несколько преступлений, в том числе грабеж, второй – за убийство и другие преступления.