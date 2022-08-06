"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" 0:0 и упустил вперед ЦСКА и "Спартак" в турнирной таблице Премьер-Лиги

"Зенит" играл в Грозном против "Ахмата". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 6 августа, в Грозном был сыгран матч 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Ахмат" принимал на своем поле питерский "Зенит". В этой встрече действующие чемпионы России пытались догнать ушедших вперед ЦСКА и "Спартак" в турнирной таблице. Для этого нужно было выиграть у грозненской команды, сообщает "КП-Спорт".

В этом поединке было очень много событий, но, пожалуй главное - это удаление на 41-й минуте молодого вратаря "Зенита" Одоевского. Оставшуюся часть поединка гости доигрывали в меньшинстве, но смогли отстоять ничью 0:0. После этого результата у "Зенита" - 8 очков и третье место вслед за ЦСКА и "Спартаком", у которых по 10 баллов после 4 матчей сезона.

Напомним, ранее "КП-Спорт" писал о том, почему "Спартак" так мощно стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, как ЦСКА разгромил "Факел" и про откровенную фразу форварда "Спартака" Александра Соболева после победы над "Уралом". Отметим, что в следующем туре "Зенит" сыграет дома против ЦСКА 13 августа, а вот "Ахмату" предстоит поездка на выездной матч против "Химок", который пройдет на следующий день.