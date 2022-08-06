В Алчевске снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, девять пострадали

Один человек погиб, девять ранены при обстреле ВСУ города Алчевска в ЛНР. Фото: REUTERS

Вооруженные формирования Украины обстреляли города Алчевск в ЛНР. Снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, девять ранены. Об этом сообщает в субботу 6 августа Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики.

По данным прокуратуры, среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Следователи устанавливают вид боеприпасов, которыми был нанесен удар по жилым кварталам Алчевска.

В прокуратуре сообщили, что по факту обстрела будет возбуждено уголовное дело о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Луганский информационный центр со ссылкой на мэра Алчевска Альберта Апшева сообщает, что в результате обстрела 6 августа в городе повреждены более десяти жилых домов.

Тем временем экс-глава МИД Польши предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.