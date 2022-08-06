В Алчевске снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, девять пострадали

Один человек погиб, девять ранены при обстреле ВСУ города Алчевска в ЛНР.
Фото: REUTERS
Вооруженные формирования Украины обстреляли города Алчевск в ЛНР. Снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, девять ранены. Об этом сообщает в субботу 6 августа Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики.
По данным прокуратуры, среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Следователи устанавливают вид боеприпасов, которыми был нанесен удар по жилым кварталам Алчевска.
В прокуратуре сообщили, что по факту обстрела будет возбуждено уголовное дело о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Луганский информационный центр со ссылкой на мэра Алчевска Альберта Апшева сообщает, что в результате обстрела 6 августа в городе повреждены более десяти жилых домов.
Тем временем экс-глава МИД Польши предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.
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